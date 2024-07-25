盤後速報 - 泓德能源-創(6873)下週(8月1日)除權0.25元，預估參考價281.99元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
泓德能源-創(6873-TW)下週(8月1日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.25元。
以今日(7月23日)收盤價289.00元計算，預估參考價為281.99元，權值合計為7.02元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
泓德能源-創(6873-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為全方位綠電解決方案包含工程、管理、智慧電力服務與儲能充電產品。案場維運服務、養殖管理服務。近5日股價上漲6.45%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|289.00
|0.0
|0.0%
|0.24856
|2024/04/03
|159.5
|4.02575
|2.52%
|0.0
|2023/07/17
|115.0
|4.0
|3.48%
|0.0
|2022/07/14
|78.2
|2.0
|2.56%
|0.0
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