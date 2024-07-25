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鉅亨速報

盤後速報 - 數泓科(6855)下週(8月1日)除權息4.5元，預估參考價115.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

數泓科(6855-TW)下週(8月1日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.5元，股票股利1元，合計股利4.5元。

以今日(7月23日)收盤價130.00元計算，預估參考價為115.0元，權息值合計為15.0元，股息殖利率2.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

數泓科(6855-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為智慧製造、智慧醫療、數位工具等系統與產品之研發、製造與銷售。近5日股價下跌3.35%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 130.00 3.5 2.69% 1.0
2023/06/06 88.5 4.5 5.08% 0.0
2022/06/07 101.0 4.0 3.96% 0.0

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