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鉅亨速報

盤後速報 - 宣德(5457)下週(8月1日)除息0.32元，預估參考價52.28元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

宣德(5457-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。

以今日(7月23日)收盤價52.60元計算，預估參考價為52.28元，息值合計為0.32元，股息殖利率0.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

宣德(5457-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各式連接器.精密零組件. 成機及模組組裝。近5日股價下跌7.72%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 52.60 0.3194 0.61% 0.0
2023/07/25 52.1 1.8381 3.53% 0.0
2022/08/04 51.1 2.5003 4.89% 0.0
2021/08/26 79.0 2.1006 2.66% 0.0
2020/08/25 121.0 0.5003 0.41% 0.0

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