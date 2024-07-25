盤後速報 - 宣德(5457)下週(8月1日)除息0.32元，預估參考價52.28元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
宣德(5457-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。
以今日(7月23日)收盤價52.60元計算，預估參考價為52.28元，息值合計為0.32元，股息殖利率0.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
宣德(5457-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各式連接器.精密零組件. 成機及模組組裝。近5日股價下跌7.72%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|52.60
|0.3194
|0.61%
|0.0
|2023/07/25
|52.1
|1.8381
|3.53%
|0.0
|2022/08/04
|51.1
|2.5003
|4.89%
|0.0
|2021/08/26
|79.0
|2.1006
|2.66%
|0.0
|2020/08/25
|121.0
|0.5003
|0.41%
|0.0
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