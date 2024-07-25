盤後速報 - 湧德(3689)下週(8月1日)除息2.45元，預估參考價79.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
湧德(3689-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.45元。
以今日(7月23日)收盤價81.70元計算，預估參考價為79.25元，息值合計為2.45元，股息殖利率2.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
湧德(3689-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為整合型訊號連接器。近5日股價下跌8.41%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|81.70
|2.4458
|2.99%
|0.0
|2022/07/18
|37.7
|2.2917
|6.08%
|0.0
|2021/07/28
|30.1
|1.3
|4.32%
|0.0
|2020/07/22
|29.3
|0.5
|1.71%
|0.0
|2019/07/24
|28.05
|1.2
|4.28%
|0.0
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