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鉅亨速報

盤後速報 - 湧德(3689)下週(8月1日)除息2.45元，預估參考價79.25元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

湧德(3689-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.45元。

以今日(7月23日)收盤價81.70元計算，預估參考價為79.25元，息值合計為2.45元，股息殖利率2.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

湧德(3689-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為整合型訊號連接器。近5日股價下跌8.41%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 81.70 2.4458 2.99% 0.0
2022/07/18 37.7 2.2917 6.08% 0.0
2021/07/28 30.1 1.3 4.32% 0.0
2020/07/22 29.3 0.5 1.71% 0.0
2019/07/24 28.05 1.2 4.28% 0.0

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