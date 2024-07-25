盤後速報 - 彬台(3379)下週(8月1日)除息0.2元，預估參考價43.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
彬台(3379-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月23日)收盤價43.45元計算，預估參考價為43.25元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
彬台(3379-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為食品、飲料、生物科技之整廠自動化生產設備之系統整合及銷售業務。食品、化工、包裝之機械及原料、包材與香料等之買賣及進出口業務。代理國內外廠商報價投標業務及前項各工程之規劃設計安裝試車業務。近5日股價下跌8.53%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|43.45
|0.2
|0.46%
|0.0
|2022/10/04
|11.6
|0.25
|2.16%
|0.0
|2021/09/30
|13.2
|0.3
|2.27%
|0.0
|2015/08/24
|13.95
|0.6
|4.3%
|0.5
|2014/08/22
|22.1
|0.5
|2.26%
|0.5
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