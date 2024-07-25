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鉅亨速報

盤後速報 - 台興(3426)下週(8月1日)除息2元，預估參考價41.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

台興(3426-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月23日)收盤價43.80元計算，預估參考價為41.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

台興(3426-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為電磁鐵、電磁閥、繼電器之製造及銷售、石英晶體銷售等。近5日股價下跌1.57%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 43.80 2.0 4.57% 0.0
2023/07/27 40.4 2.3 5.69% 0.0
2022/07/22 38.7 2.0 5.17% 0.0
2021/08/26 39.85 2.0 5.02% 0.0
2020/08/26 38.8 2.0 5.15% 0.0

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