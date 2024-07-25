盤後速報 - 台興(3426)下週(8月1日)除息2元，預估參考價41.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
台興(3426-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月23日)收盤價43.80元計算，預估參考價為41.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
台興(3426-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為電磁鐵、電磁閥、繼電器之製造及銷售、石英晶體銷售等。近5日股價下跌1.57%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|43.80
|2.0
|4.57%
|0.0
|2023/07/27
|40.4
|2.3
|5.69%
|0.0
|2022/07/22
|38.7
|2.0
|5.17%
|0.0
|2021/08/26
|39.85
|2.0
|5.02%
|0.0
|2020/08/26
|38.8
|2.0
|5.15%
|0.0
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