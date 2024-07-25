盤後速報 - 全科(3209)下週(8月1日)除息2.1元，預估參考價35.05元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
全科(3209-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
以今日(7月23日)收盤價37.15元計算，預估參考價為35.05元，息值合計為2.1元，股息殖利率5.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
全科(3209-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。資訊軟體服務業。電子資訊供應服務業。近5日股價下跌1.98%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|37.15
|2.09828
|5.65%
|0.0
|2023/08/03
|39.35
|3.57838
|9.09%
|0.0
|2022/07/21
|38.75
|2.4
|6.19%
|0.8
|2021/09/03
|31.4
|1.4
|4.46%
|0.6
|2020/07/27
|20.4
|1.2787
|6.27%
|0.0
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