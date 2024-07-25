search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 全科(3209)下週(8月1日)除息2.1元，預估參考價35.05元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

全科(3209-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

以今日(7月23日)收盤價37.15元計算，預估參考價為35.05元，息值合計為2.1元，股息殖利率5.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

全科(3209-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。資訊軟體服務業。電子資訊供應服務業。近5日股價下跌1.98%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 37.15 2.09828 5.65% 0.0
2023/08/03 39.35 3.57838 9.09% 0.0
2022/07/21 38.75 2.4 6.19% 0.8
2021/09/03 31.4 1.4 4.46% 0.6
2020/07/27 20.4 1.2787 6.27% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22871.842.76%
全科37.152.06%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty