盤中速報 - 彬台(3379)股價殺至跌停，跌停價42.75元，成交867張
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:20
彬台(3379-TW)18日10:20下跌4.75元，股價跌停報42.75元，委買56,000張、委賣51,000張，成交867張。
主要業務為食品、飲料、生物科技之整廠自動化生產設備之系統整合及銷售業務。食品、化工、包裝之機械及原料、包材與香料等之買賣及進出口業務。代理國內外廠商報價投標業務及前項各工程之規劃設計安裝試車業務。所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數近5日下跌0.38%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-519 張
- 外資買賣超：-519 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+1,195 張
- 融券增減：+839 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 宏碁資訊(6811)大跌7.06%，報303元
- 盤中速報 - 和康生(1783)急拉4.07%報47.2元，成交240張
- 盤中速報 - 森寶(3489)急拉3.83%報35.2元，成交702張
- 盤中速報 - 一詮(2486)股價殺至跌停，跌停價121.0元，成交3,465張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇