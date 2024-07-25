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鉅亨速報

盤後速報 - 億光(2393)下週(8月1日)除息3.2元，預估參考價76.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

億光(2393-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。

以今日(7月23日)收盤價80.00元計算，預估參考價為76.8元，息值合計為3.2元，股息殖利率4.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

億光(2393-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子製品之加工製造買賣業務。各種光電控制器之加工買賣業務。半導體原料及其設備之製造買賣業務。近5日股價上漲1.01%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 80.00 3.2 4.0% 0.0
2023/08/02 51.2 2.5 4.88% 0.0
2022/08/03 40.95 3.5 8.55% 0.0
2021/08/19 55.5 2.25 4.05% 0.0
2020/08/04 35.65 1.3996 3.93% 0.0

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