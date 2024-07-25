盤後速報 - 億光(2393)下週(8月1日)除息3.2元，預估參考價76.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
億光(2393-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。
以今日(7月23日)收盤價80.00元計算，預估參考價為76.8元，息值合計為3.2元，股息殖利率4.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
億光(2393-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子製品之加工製造買賣業務。各種光電控制器之加工買賣業務。半導體原料及其設備之製造買賣業務。近5日股價上漲1.01%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|80.00
|3.2
|4.0%
|0.0
|2023/08/02
|51.2
|2.5
|4.88%
|0.0
|2022/08/03
|40.95
|3.5
|8.55%
|0.0
|2021/08/19
|55.5
|2.25
|4.05%
|0.0
|2020/08/04
|35.65
|1.3996
|3.93%
|0.0
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