鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤CMG-US的目標價調降至66.24元，幅度約3.29%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:16
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)提出目標價估值：中位數由68.5元下修至66.24元，調降幅度3.29%。其中最高估值80元，最低估值55元。
綜合評級 - 共有36位分析師給予奇波雷墨西哥燒烤評價：積極樂觀23位、保持中立11位、保守悲觀2位。
奇波雷墨西哥燒烤今(25日)收盤價為51.78元。近5日股價下跌3.29%，標普指數下跌2.88%短期股價無明顯表現。
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司NOW-US的目標價調升至885元，幅度約4.12%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為18.44元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：要素物業不動產信託EPRT-US的目標價調升至30.4元，幅度約3.05%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑坦德銀行(SAN-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為6.14元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇