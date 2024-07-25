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鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤CMG-US的目標價調降至66.24元，幅度約3.29%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:16

根據FactSet最新調查，共32位分析師，對奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)提出目標價估值：中位數由68.5元下修至66.24元，調降幅度3.29%。其中最高估值80元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有36位分析師給予奇波雷墨西哥燒烤評價：積極樂觀23位、保持中立11位、保守悲觀2位。

奇波雷墨西哥燒烤今(25日)收盤價為51.78元。近5日股價下跌3.29%，標普指數下跌2.88%短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CMG市場預估目標價

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奇波雷墨西哥燒烤51.78-1.47%

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