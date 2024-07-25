鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)EPS預估下修至1.1元，預估目標價為66.24元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.12元下修至1.1元，其中最高估值1.16元，最低估值1.07元，預估目標價為66.24元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.16(1.17)
|1.42
|1.67
|1.97
|最低值
|1.07(1.07)
|1.22
|1.44
|1.88
|平均值
|1.1(1.12)
|1.32
|1.56
|1.93
|中位數
|1.1(1.12)
|1.33
|1.59
|1.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|114.73億
|133.30億
|153.64億
|168.32億
|最低值
|112.29億
|125.13億
|141.88億
|164.61億
|平均值
|113.45億
|128.64億
|146.34億
|166.47億
|中位數
|113.54億
|128.72億
|146.38億
|166.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.25
|0.25
|0.46
|0.64
|0.89
|營業收入
|55.86億
|59.85億
|75.47億
|86.35億
|98.72億
詳細資訊請看美股內頁：
奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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