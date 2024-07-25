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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)EPS預估下修至1.1元，預估目標價為66.24元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15

根據FactSet最新調查，共32位分析師，對奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.12元下修至1.1元，其中最高估值1.16元，最低估值1.07元，預估目標價為66.24元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.16(1.17)1.421.671.97
最低值1.07(1.07)1.221.441.88
平均值1.1(1.12)1.321.561.93
中位數1.1(1.12)1.331.591.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值114.73億133.30億153.64億168.32億
最低值112.29億125.13億141.88億164.61億
平均值113.45億128.64億146.34億166.47億
中位數113.54億128.72億146.38億166.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.250.250.460.640.89
營業收入55.86億59.85億75.47億86.35億98.72億

詳細資訊請看美股內頁：
奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSCMG

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