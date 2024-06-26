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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至8.9元，預估目標價為142.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:00

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.66元上修至8.9元，其中最高估值10.07元，最低估值6.25元，預估目標價為142.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.07(10.07)11.6612.84
最低值6.25(6.25)8.119
平均值8.73(8.69)9.1510.29
中位數8.9(8.66)8.8610.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值215.49億224.84億233.41億
最低值199.64億209.74億218.03億
平均值203.82億212.49億222.91億
中位數203.38億211.95億222.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.243.758.423.795.71
營業收入184.79億176.40億194.85億191.74億205.48億

詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTHC

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