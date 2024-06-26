鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至8.9元，預估目標價為142.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:00
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.66元上修至8.9元，其中最高估值10.07元，最低估值6.25元，預估目標價為142.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.07(10.07)
|11.66
|12.84
|最低值
|6.25(6.25)
|8.11
|9
|平均值
|8.73(8.69)
|9.15
|10.29
|中位數
|8.9(8.66)
|8.86
|10.01
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|215.49億
|224.84億
|233.41億
|最低值
|199.64億
|209.74億
|218.03億
|平均值
|203.82億
|212.49億
|222.91億
|中位數
|203.38億
|211.95億
|222.16億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.24
|3.75
|8.42
|3.79
|5.71
|營業收入
|184.79億
|176.40億
|194.85億
|191.74億
|205.48億
詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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