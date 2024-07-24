盤後速報 - 玉山金(2884)次交易(25)日除權息1.4元，參考價28.04元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
玉山金(2884-TW)次交易(25)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.2元，股票股利0.2元，合計股利1.4元。
首日參考價為28.04元，相較今日收盤價29.80元，權息值合計為1.76元，股息殖利率4.03%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|29.80
|1.2
|4.03%
|0.200332
|2023/07/27
|26.95
|0.18939
|0.7%
|0.37877
|2022/07/28
|29.35
|0.67
|2.28%
|0.6739
|2021/08/31
|27.85
|0.61
|2.19%
|0.6111
|2020/07/28
|28.95
|0.7911
|2.73%
|0.7969
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