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鉅亨速報

盤後速報 - 玉山金(2884)次交易(25)日除權息1.4元，參考價28.04元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

玉山金(2884-TW)次交易(25)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.2元，股票股利0.2元，合計股利1.4元。

首日參考價為28.04元，相較今日收盤價29.80元，權息值合計為1.76元，股息殖利率4.03%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 29.80 1.2 4.03% 0.200332
2023/07/27 26.95 0.18939 0.7% 0.37877
2022/07/28 29.35 0.67 2.28% 0.6739
2021/08/31 27.85 0.61 2.19% 0.6111
2020/07/28 28.95 0.7911 2.73% 0.7969

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