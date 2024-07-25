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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)目標價調升至102元，幅度約4.08%

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:10

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美食-KY(2723-TW)提出目標價估值：中位數由98元上修至102元，調升幅度4.08%。其中最高估值126元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予美食-KY(2723-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立6位、保守悲觀0位。

美食-KY(2723-TW)今(23日)收盤價為83.4元。近5日股價下跌2.68%，相關觀光事業近5日下跌1.67%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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集中市場加權指數22871.842.76%
美食-KY83.41.71%

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