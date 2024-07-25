鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)目標價調升至102元，幅度約4.08%
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美食-KY(2723-TW)提出目標價估值：中位數由98元上修至102元，調升幅度4.08%。其中最高估值126元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予美食-KY(2723-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立6位、保守悲觀0位。
美食-KY(2723-TW)今(23日)收盤價為83.4元。近5日股價下跌2.68%，相關觀光事業近5日下跌1.67%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lennox International IncLII-US的目標價調升至571元，幅度約3.25%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調升至117.5元，幅度約9.3%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑞達TER-US的目標價調升至145元，幅度約6.62%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫爾森庫爾斯TAP-US的目標價調降至58元，幅度約3.33%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇