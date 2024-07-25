風險偏好下降與政治不確定性提高 比特幣退守6.4萬美元關卡

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 15:40

比特幣價格周四 (25 日) 下跌，延續了本周的低迷狀態，因為更廣泛的避險情緒，使交易員對加密貨幣保持警惕，而對美國總統大選的持續猜測，也造成壓力。

以太幣價格也未能提振，儘管本周美國市場推出以太幣現貨 ETF，但與今年稍早比特幣現貨 ETF 相比，資金吸引力只有其一小部分，因而未能帶動投資情緒。

相較之下，美股周三大跌，打擊市場風險偏好，在科技巨頭財報令人失望後，投資人拋售主要科技股。

截至台北時間下午 15:31，比特幣 24 小時內下跌 2.7%，至 64288.3 美元。以太幣大跌 7.95%，至 3172.48 美元。