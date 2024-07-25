風險偏好下降與政治不確定性提高 比特幣退守6.4萬美元關卡
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 15:40
比特幣價格周四 (25 日) 下跌，延續了本周的低迷狀態，因為更廣泛的避險情緒，使交易員對加密貨幣保持警惕，而對美國總統大選的持續猜測，也造成壓力。
以太幣價格也未能提振，儘管本周美國市場推出以太幣現貨 ETF，但與今年稍早比特幣現貨 ETF 相比，資金吸引力只有其一小部分，因而未能帶動投資情緒。
相較之下，美股周三大跌，打擊市場風險偏好，在科技巨頭財報令人失望後，投資人拋售主要科技股。
截至台北時間下午 15:31，比特幣 24 小時內下跌 2.7%，至 64288.3 美元。以太幣大跌 7.95%，至 3172.48 美元。
比特幣以及更廣泛的加密市場也受到美國總統競選的不確定性的影響，特別是在總統拜登退出競選並支持副總統賀錦麗為民主黨領跑者之後。人們認為賀錦麗在民調中對共和黨候選人川普的支持率高於拜登，也獲得了民主黨的廣泛支持。
考慮到賀錦麗曾做為檢察官，嚴厲打擊銀行和營利性大學，她若當選，很很可能會繼續實施更嚴格金融監管，這對加密貨幣來說不是一個好兆頭。
- 從零到一掌握加密世界 開啟財富之路！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 普丁表態看好加密貨幣前景 川普要求比特幣「美國製造」
- 川普下周六出席比特幣大會兼募款！專家：或將宣布比特幣作為戰略儲備資產
- 比特幣價格上漲帶動狗狗幣和柴犬幣價格飆升 8月最佳迷因幣有哪些？
- 比特幣上漲帶動狗狗幣和柴犬幣價格飆升 8月最佳迷因幣有哪些？
鉅亨號貼文看更多
下一篇