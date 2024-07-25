亞洲首檔反向比特幣ETF上市！VanEck：比特幣在2050年仍有望達290萬美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 12:23

亞洲首檔反向比特幣 ETF 周二 (23 日) 在香港證券交易所上市，令投資人能從加密貨幣下跌中獲利，該檔反向 ETF 是由南方東英資產管理公司開發的 CSOP Bitcoin Futures Daily(-1x)產品。

南方東英反向特幣產品，旨在提供與標普比特幣期貨指數一次性反向每日表現密切相關的回報。南方東英前年在香港成功推出亞洲首檔比特幣期貨 ETF，並在今年初隨著全球加密貨幣價格上漲，該 ETF 市值飆升至 1 億美元以上，但到上周五 (19 日) 已降至 5800 萬美元左右。

CSOP Bitcoin Futures Daily(-1x) 料將吸引希望避開比特幣波動性，並盡可能從價格下跌中獲利的投資人，進而進一步拓展香港市場中金融產品的多樣化。

過去十年，比特幣一直是最不穩定的全球主要資產之一。根據南方東英數據，比特幣到去年為止的波動性高達 38.3%，超過原油和那斯達克 100 指數。在香港 4 月推出第一批現貨加密貨幣 ETF 後，比特幣經歷了動蕩的第二季，跌幅超過 12%。

根據 VanEck 數位資產主管 Matthew Sigel 和資深投資分析師 Patrick Bush 的最新研究報告，在「現有情況」下，比特幣到 2050 年時有望達到 290 萬美元，這一價位取決於比特幣作為全球交易媒介和儲備資產的採用情況，這有可能徹底改變國際金融體系。

根據 VanEck 的基本假設，到 2050 年，比特幣將被用於處理全球 10% 的國際貿易和 5% 的國內貿易，各國央行將持有 2.5% 的比特幣資產。

根據 VanEck 基本預測，按照全球經濟成長預測和貨幣流通速度，比特幣的潛在價格將達 290 萬美元，總市值將達到 61 兆美元。在熊市情況下，比特幣最低將達 13 萬 314 美元，牛市下將飆漲至 5240 萬美元。

VanEck 指出，比特幣可擴充性問題歷來是採用比特幣的一大障礙，但新興的 BTC L2 方案將解決這一問題。Lightning Network 和各種側鏈 (sidechains) 等 L2 解決方案將擴大比特幣的交易能力，使其能進行大規模國際貿易，支援全球金融體系，滿足成長中的發展中國家需求。

VanEck 的報告深入研究國際貨幣體系的當前趨勢，預測了美元、歐元、英鎊和日元等傳統儲備貨幣的轉變。這種潛在的轉變是由於這些經濟體在 GDP 佔比走降、赤字支出、地緣政治決策等問題，間接導致人們對這些貨幣的信心減弱。

不過，即便前景樂觀，VanEck 也承認有一些風險可能阻礙比特幣的發展，其中一個主要問題是對能源的需求將大幅上升，這可能需要在晶片設計和能源生產方面進行新的創新。