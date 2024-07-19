川普下周六出席比特幣大會兼募款！專家：或將宣布比特幣作為戰略儲備資產

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:51

一年一度的幣圈盛事「2024 比特幣大會」下周四 (25 日) 在美國田納西州納許維爾舉行三天，美國前總統川普將在最後一天出席大會並發表演講，有「女股神」、「木頭姐」之稱的方舟投資創辦人伍德、知名爆料人史諾登、MicroStrategy 執行長 Michael Saylor 都將在比特幣(BTC) 大會上發表演講。

雖然川普本人不大可能是比特幣玩家，但對他來說，出席這種會議也是吸引關注和募集資金的好機會。川普將在大會期間舉辦競選募款活動，支持者可支付 6 萬美元獲得跟川普合影留念的機會，若是兩個人則要價 10 萬美元，跟川普坐在同桌並合影留念則要價 84 萬 4600 美元 (約 2560 萬台幣)。根據美國競選財務法規，這也是個人或實體在特定時間內向競選團隊跟共和黨全代會捐款的金額上限。

據悉，這場活動的出席人數將控制在 100 到 150 人。招待會結束后，這些嘉賓也將獲得比特幣大會的前排座位，近距離觀看特朗普的大會演講。

根據知情人士透露，日前獲川普欽點為副手的范斯下周也將作為特別來賓出席募款活動。根據去年底公開的資訊顯示，范斯透過 Coinbase 平台持有 10-25 萬美元的比特幣。

另外還傳出川普將在大會上做出一項重大宣布。根據業內人士透露，這位前總統可能打算將比特幣作為美國的戰略儲備資產。中本聰行動基金共同創辦人 Dennis Porter 跟 BnkToTheFuture 創辦人 Simon Dixon 都在社群媒體上分享了這一傳言，並援引可靠的消息來源。

不過，這些說法仍未得到川普及其幕僚或任何公開外部消息來源的證實。

在加密貨幣支持者中，越來越多人想要將比特幣作為儲備資產，許多人認為此舉將確保美元在全球金融格局中的主導地位。

Porter 強調，將比特幣作為美國財政部的戰略儲備資產是「毫無疑問的」，並暗示此舉可能會改變全球金融模式，促使其他國家採取比特幣的立場。

比特幣雜誌執行長、川普競選顧問 David Bailey 也探討美國將比特幣作為戰略儲備資產的理論影響。他的設想是透過將美國持有的 21 萬枚比特幣鎖定 100 年，為美國財政部確保大量的比特幣儲備。這一傳言在加密貨幣資產投資人和擁護者中引起相當大的迴響。

長期以來，對比特幣友好的政治領袖一直主張將該數位代幣作為戰略儲備資產。今年 1 月以來，共和黨前總統候選人 Vivek Ramaswamy 一直在就比特幣和數位資產問題向川普提供建議。Ramaswamy 此前曾提議使用包括比特幣在內一系列大宗商品支援美元，以對抗通膨並長期保持貨幣價值。