鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.48元，預估目標價為57.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.57元下修至2.48元，其中最高估值3.13元，最低估值2.35元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.13(3.13)
|3.55
|3.87
|最低值
|2.35(2.26)
|2.45
|2.79
|平均值
|2.61(2.62)
|2.99
|3.19
|中位數
|2.48(2.57)
|2.97
|3.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|120.85億
|130.58億
|136.77億
|最低值
|113.65億
|120.64億
|122.26億
|平均值
|116.52億
|125.66億
|130.59億
|中位數
|116.69億
|125.79億
|129.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.50
|-2.21
|-1.26
|2.40
|1.60
|營業收入
|137.39億
|36.12億
|42.34億
|41.10億
|103.72億
詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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