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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.48元，預估目標價為57.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.57元下修至2.48元，其中最高估值3.13元，最低估值2.35元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.13(3.13)3.553.87
最低值2.35(2.26)2.452.79
平均值2.61(2.62)2.993.19
中位數2.48(2.57)2.973.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值120.85億130.58億136.77億
最低值113.65億120.64億122.26億
平均值116.52億125.66億130.59億
中位數116.69億125.79億129.61億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.50-2.21-1.262.401.60
營業收入137.39億36.12億42.34億41.10億103.72億

詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLVS

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