鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為59.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.65元下修至2.57元，其中最高估值3.13元，最低估值2.26元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.13(3.13)
|3.55
|3.87
|最低值
|2.26(2.26)
|2.45
|2.84
|平均值
|2.63(2.64)
|2.98
|3.33
|中位數
|2.57(2.65)
|3.03
|3.38
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|120.85億
|130.58億
|136.77億
|最低值
|112.80億
|121.32億
|122.26億
|平均值
|116.76億
|125.73億
|131.62億
|中位數
|117.14億
|124.95億
|131.28億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.50
|-2.21
|-1.26
|2.40
|1.60
|營業收入
|137.39億
|36.12億
|42.34億
|41.10億
|103.72億
詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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