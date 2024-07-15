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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為59.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 14:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.65元下修至2.57元，其中最高估值3.13元，最低估值2.26元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.13(3.13)3.553.87
最低值2.26(2.26)2.452.84
平均值2.63(2.64)2.983.33
中位數2.57(2.65)3.033.38

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值120.85億130.58億136.77億
最低值112.80億121.32億122.26億
平均值116.76億125.73億131.62億
中位數117.14億124.95億131.28億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.50-2.21-1.262.401.60
營業收入137.39億36.12億42.34億41.10億103.72億

詳細資訊請看美股內頁：
拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLVS

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