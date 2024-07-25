鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司(PB-US)EPS預估上修至4.99元，預估目標價為74.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 12:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Prosperity Bancshares公司(PB-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.91元上修至4.99元，其中最高估值5.21元，最低估值4.83元，預估目標價為74.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.21(5.21)
|6.13
|7.2
|最低值
|4.83(4.81)
|5.44
|6.12
|平均值
|4.99(4.96)
|5.81
|6.69
|中位數
|4.99(4.91)
|5.85
|6.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|11.98億
|13.43億
|14.60億
|最低值
|11.69億
|12.58億
|13.55億
|平均值
|11.84億
|13.00億
|14.13億
|中位數
|11.85億
|12.98億
|14.24億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.52
|5.68
|5.60
|5.73
|4.51
|營業收入
|9.59億
|12.81億
|11.88億
|12.36億
|15.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Prosperity Bancshares公司(PB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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