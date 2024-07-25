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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司(PB-US)EPS預估上修至4.99元，預估目標價為74.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 12:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Prosperity Bancshares公司(PB-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.91元上修至4.99元，其中最高估值5.21元，最低估值4.83元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.21(5.21)6.137.2
最低值4.83(4.81)5.446.12
平均值4.99(4.96)5.816.69
中位數4.99(4.91)5.856.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值11.98億13.43億14.60億
最低值11.69億12.58億13.55億
平均值11.84億13.00億14.13億
中位數11.85億12.98億14.24億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.525.685.605.734.51
營業收入9.59億12.81億11.88億12.36億15.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Prosperity Bancshares公司(PB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPB

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