鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為117.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.9元下修至1.8元，其中最高估值2.98元，最低估值-0.61元，預估目標價為117.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.98(2.98)
|5.34
|6.98
|6.84
|最低值
|-0.61(1.41)
|1.83
|2.3
|6.84
|平均值
|1.38(2.02)
|3.44
|4.45
|6.84
|中位數
|1.8(1.9)
|3.35
|4.3
|6.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.62億
|20.19億
|24.67億
|24.89億
|最低值
|13.36億
|14.33億
|17.36億
|24.89億
|平均值
|15.14億
|17.86億
|21.12億
|24.89億
|中位數
|14.97億
|18.30億
|22.56億
|24.89億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.59
|-1.22
|-1.43
|-2.22
|2.11
|營業收入
|5.86億
|3.70億
|4.61億
|7.22億
|11.86億
詳細資訊請看美股內頁：
FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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