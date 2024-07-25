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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為117.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.9元下修至1.8元，其中最高估值2.98元，最低估值-0.61元，預估目標價為117.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.98(2.98)5.346.986.84
最低值-0.61(1.41)1.832.36.84
平均值1.38(2.02)3.444.456.84
中位數1.8(1.9)3.354.36.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.62億20.19億24.67億24.89億
最低值13.36億14.33億17.36億24.89億
平均值15.14億17.86億21.12億24.89億
中位數14.97億18.30億22.56億24.89億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.59-1.22-1.43-2.222.11
營業收入5.86億3.70億4.61億7.22億11.86億

詳細資訊請看美股內頁：
FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFTAI

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