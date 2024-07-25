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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛德華生命科學EW-US的目標價調降至92.5元，幅度約7.96%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對愛德華生命科學(EW-US)提出目標價估值：中位數由100.5元下修至92.5元，調降幅度7.96%。其中最高估值107元，最低估值65元。

綜合評級 - 共有33位分析師給予愛德華生命科學評價：積極樂觀19位、保持中立12位、保守悲觀2位。

愛德華生命科學今(25日)收盤價為86.95元。近5日股價下跌7.96%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股EW市場預估目標價

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