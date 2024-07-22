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鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調升至100.5元，幅度約3.08%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 20:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)提出目標價估值：中位數由97.5元上修至100.5元，調升幅度3.08%。其中最高估值120元，最低估值69元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予FTAI Aviation Ltd - Class A評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀0位。

FTAI Aviation Ltd - Class A今(22日)收盤價為102.06元。近5日股價上漲3.08%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股FTAI市場預估目標價

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