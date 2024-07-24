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鉅亨速報 - Factset 最新調查：New Fortress Energy Inc - Class ANFE-US的目標價調降至35元，幅度約12.5%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對New Fortress Energy Inc - Class A(NFE-US)提出目標價估值：中位數由40元下修至35元，調降幅度12.5%。其中最高估值50元，最低估值26元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予New Fortress Energy Inc - Class A評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀0位。

New Fortress Energy Inc - Class A今(24日)收盤價為20.965元。近5日股價下跌12.5%，標普指數下跌1.97%股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股NFE市場預估目標價

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