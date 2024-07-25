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鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦莫里斯國際PM-US的目標價調升至118元，幅度約4.42%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 06:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對菲利浦莫里斯國際(PM-US)提出目標價估值：中位數由113元上修至118元，調升幅度4.42%。其中最高估值134元，最低估值95元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予菲利浦莫里斯國際評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀1位。

菲利浦莫里斯國際今(25日)收盤價為111.44元。近5日股價上漲4.42%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股PM市場預估目標價

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