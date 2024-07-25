鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團(EWBC-US)EPS預估上修至8.15元，預估目標價為93.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)做出2024年EPS預估：中位數由8元上修至8.15元，其中最高估值8.37元，最低估值7.9元，預估目標價為93.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.37(8.37)
|9.1
|10.57
|最低值
|7.9(7.79)
|7.55
|9.1
|平均值
|8.14(8.02)
|8.48
|9.91
|中位數
|8.15(8)
|8.45
|10.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|26.02億
|27.47億
|28.95億
|最低值
|25.34億
|25.71億
|28.26億
|平均值
|25.68億
|26.77億
|28.72億
|中位數
|25.69億
|26.89億
|28.94億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.61
|3.97
|6.10
|7.92
|8.18
|營業收入
|20.29億
|17.65億
|18.35億
|25.77億
|39.16億
詳細資訊請看美股內頁：
華美銀行集團(EWBC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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