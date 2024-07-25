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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團(EWBC-US)EPS預估上修至8.15元，預估目標價為93.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)做出2024年EPS預估：中位數由8元上修至8.15元，其中最高估值8.37元，最低估值7.9元，預估目標價為93.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.37(8.37)9.110.57
最低值7.9(7.79)7.559.1
平均值8.14(8.02)8.489.91
中位數8.15(8)8.4510.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值26.02億27.47億28.95億
最低值25.34億25.71億28.26億
平均值25.68億26.77億28.72億
中位數25.69億26.89億28.94億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.613.976.107.928.18
營業收入20.29億17.65億18.35億25.77億39.16億

詳細資訊請看美股內頁：
華美銀行集團(EWBC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEWBC

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