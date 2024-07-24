鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團EWBC-US的目標價調升至90元，幅度約4.65%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)提出目標價估值：中位數由86元上修至90元，調升幅度4.65%。其中最高估值105元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予華美銀行集團評價：積極樂觀15位、保持中立1位、保守悲觀0位。
華美銀行集團今(24日)收盤價為83.73元。近5日股價上漲4.65%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇異(GE-US)EPS預估上修至4.12元，預估目標價為190.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HCA醫療保健HCA-US的目標價調升至375元，幅度約4.17%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團CSGP-US的目標價調降至100元，幅度約4.76%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HCA醫療保健(HCA-US)EPS預估上修至21.99元，預估目標價為375.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇