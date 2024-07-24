search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團EWBC-US的目標價調升至90元，幅度約4.65%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)提出目標價估值：中位數由86元上修至90元，調升幅度4.65%。其中最高估值105元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予華美銀行集團評價：積極樂觀15位、保持中立1位、保守悲觀0位。

華美銀行集團今(24日)收盤價為83.73元。近5日股價上漲4.65%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股EWBC市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
華美銀行集團83.732.21%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty