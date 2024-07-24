鉅亨速報 - Factset 最新調查：New Fortress Energy Inc - Class A(NFE-US)EPS預估下修至1.28元，預估目標價為35.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對New Fortress Energy Inc - Class A(NFE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.62元下修至1.28元，其中最高估值3.01元，最低估值0.86元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.01(3.01)
|4.43
|5.64
|最低值
|0.86(0.86)
|1.9
|5.64
|平均值
|1.55(1.82)
|2.82
|5.64
|中位數
|1.28(1.62)
|2.34
|5.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30.23億
|45.36億
|56.69億
|最低值
|22.61億
|29.68億
|51.60億
|平均值
|26.40億
|38.58億
|54.15億
|中位數
|27.66億
|37.97億
|54.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.62
|-1.71
|0.47
|0.93
|2.65
|營業收入
|1.89億
|4.52億
|13.23億
|23.68億
|24.13億
詳細資訊請看美股內頁：
New Fortress Energy Inc - Class A(NFE-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：New Fortress Energy Inc - Class ANFE-US的目標價調降至35元，幅度約12.5%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源(ENPH-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為130.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至82.5元，幅度約4.07%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至4.47元，預估目標價為200.00元。
鉅亨號貼文看更多
下一篇