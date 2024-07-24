鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equity Lifestyle Properties Inc.(ELS-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為71.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 20:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Equity Lifestyle Properties Inc.(ELS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.83元，其中最高估值1.87元，最低估值1.76元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.87(1.85)
|1.92
|2.1
|2.07
|最低值
|1.76(1.76)
|1.82
|1.97
|2.07
|平均值
|1.82(1.79)
|1.87
|2.02
|2.07
|中位數
|1.83(1.78)
|1.87
|1.99
|2.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.07億
|16.13億
|15.12億
|14.07億
|最低值
|12.18億
|13.08億
|13.57億
|14.07億
|平均值
|13.39億
|14.46億
|14.49億
|14.07億
|中位數
|13.34億
|14.38億
|14.77億
|14.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.54
|1.25
|1.43
|1.53
|1.69
|營業收入
|10.38億
|10.90億
|12.71億
|14.51億
|15.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Equity Lifestyle Properties Inc.(ELS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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