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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equity Lifestyle Properties Inc.(ELS-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為71.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 20:15

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Equity Lifestyle Properties Inc.(ELS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.83元，其中最高估值1.87元，最低估值1.76元，預估目標價為71.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.87(1.85)1.922.12.07
最低值1.76(1.76)1.821.972.07
平均值1.82(1.79)1.872.022.07
中位數1.83(1.78)1.871.992.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.07億16.13億15.12億14.07億
最低值12.18億13.08億13.57億14.07億
平均值13.39億14.46億14.49億14.07億
中位數13.34億14.38億14.77億14.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.541.251.431.531.69
營業收入10.38億10.90億12.71億14.51億15.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Equity Lifestyle Properties Inc.(ELS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSELS

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