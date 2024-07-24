鉅亨速報 - Factset 最新調查：New Fortress Energy Inc - Class A(NFE-US)EPS預估下修至1.62元，預估目標價為40.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對New Fortress Energy Inc - Class A(NFE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.86元下修至1.62元，其中最高估值3.01元，最低估值0.86元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.01(3.01)
|4.43
|5.64
|最低值
|0.86(1.05)
|1.9
|5.64
|平均值
|1.82(1.99)
|3.04
|5.64
|中位數
|1.62(1.86)
|3
|5.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|31.41億
|45.36億
|56.69億
|最低值
|22.61億
|29.68億
|51.60億
|平均值
|27.15億
|39.45億
|54.15億
|中位數
|28.01億
|41.11億
|54.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.62
|-1.71
|0.47
|0.93
|2.65
|營業收入
|1.89億
|4.52億
|13.23億
|23.68億
|24.13億
詳細資訊請看美股內頁：
New Fortress Energy Inc - Class A(NFE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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