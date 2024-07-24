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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：New Fortress Energy Inc - Class A(NFE-US)EPS預估下修至1.62元，預估目標價為40.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對New Fortress Energy Inc - Class A(NFE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.86元下修至1.62元，其中最高估值3.01元，最低估值0.86元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.01(3.01)4.435.64
最低值0.86(1.05)1.95.64
平均值1.82(1.99)3.045.64
中位數1.62(1.86)35.64

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值31.41億45.36億56.69億
最低值22.61億29.68億51.60億
平均值27.15億39.45億54.15億
中位數28.01億41.11億54.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.62-1.710.470.932.65
營業收入1.89億4.52億13.23億23.68億24.13億

詳細資訊請看美股內頁：
New Fortress Energy Inc - Class A(NFE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNFE

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