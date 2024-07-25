鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至3.64元，預估目標價為83.75元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.58元上修至3.64元，其中最高估值3.98元，最低估值3元，預估目標價為83.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.98(3.82)
|5.41
|5.88
|2.97
|最低值
|3(3)
|2.63
|1.11
|2.03
|平均值
|3.58(3.54)
|4.01
|3.53
|2.46
|中位數
|3.64(3.58)
|4.02
|3.56
|2.43
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|82.31億
|101.99億
|106.01億
|73.88億
|最低值
|73.94億
|68.67億
|62.61億
|70.10億
|平均值
|78.85億
|82.73億
|80.29億
|72.35億
|中位數
|79.24億
|81.88億
|78.38億
|73.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.00
|2.12
|2.23
|1.53
|3.97
|營業收入
|24.95億
|31.38億
|38.24億
|57.41億
|66.27億
詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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