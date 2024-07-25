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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至3.64元，預估目標價為83.75元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.58元上修至3.64元，其中最高估值3.98元，最低估值3元，預估目標價為83.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.98(3.82)5.415.882.97
最低值3(3)2.631.112.03
平均值3.58(3.54)4.013.532.46
中位數3.64(3.58)4.023.562.43

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值82.31億101.99億106.01億73.88億
最低值73.94億68.67億62.61億70.10億
平均值78.85億82.73億80.29億72.35億
中位數79.24億81.88億78.38億73.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.002.122.231.533.97
營業收入24.95億31.38億38.24億57.41億66.27億

詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAEM

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