search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源(ENPH-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為130.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:15

根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Enphase能源(ENPH-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.68元下修至2.63元，其中最高估值3.14元，最低估值1.86元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.14(3.24)6.627.188.28
最低值1.86(1.86)1.983.95.17
平均值2.62(2.7)4.85.816.37
中位數2.63(2.68)4.895.986.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.23億23.83億28.60億32.32億
最低值12.99億15.33億19.40億23.13億
平均值14.25億20.52億24.67億27.60億
中位數14.14億20.78億25.03億27.48億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.230.951.022.773.08
營業收入6.24億7.74億13.82億23.31億22.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Enphase能源(ENPH-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSENPH

相關行情

台股首頁我要存股
Enphase能源112.0958.16%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty