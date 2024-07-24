鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源(ENPH-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為130.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:15
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Enphase能源(ENPH-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.68元下修至2.63元，其中最高估值3.14元，最低估值1.86元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.14(3.24)
|6.62
|7.18
|8.28
|最低值
|1.86(1.86)
|1.98
|3.9
|5.17
|平均值
|2.62(2.7)
|4.8
|5.81
|6.37
|中位數
|2.63(2.68)
|4.89
|5.98
|6.01
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.23億
|23.83億
|28.60億
|32.32億
|最低值
|12.99億
|15.33億
|19.40億
|23.13億
|平均值
|14.25億
|20.52億
|24.67億
|27.60億
|中位數
|14.14億
|20.78億
|25.03億
|27.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.23
|0.95
|1.02
|2.77
|3.08
|營業收入
|6.24億
|7.74億
|13.82億
|23.31億
|22.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Enphase能源(ENPH-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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