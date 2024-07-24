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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Matador資源(MTDR-US)EPS預估上修至7.99元，預估目標價為79.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Matador資源(MTDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.68元上修至7.99元，其中最高估值8.59元，最低估值7.07元，預估目標價為79.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.59(8.53)11.3512.711.3
最低值7.07(7.05)7.817.066.98
平均值7.9(7.74)9.559.999.14
中位數7.99(7.68)9.519.859.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值37.67億46.95億49.61億44.65億
最低值33.13億40.25億43.95億44.65億
平均值35.37億42.84億45.90億44.65億
中位數35.68億42.76億45.68億44.65億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.75-5.114.9110.117.05
營業收入10.28億8.55億18.62億31.97億28.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Matador資源(MTDR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTDR

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