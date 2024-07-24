鉅亨速報 - Factset 最新調查：Matador資源(MTDR-US)EPS預估上修至7.99元，預估目標價為79.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Matador資源(MTDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.68元上修至7.99元，其中最高估值8.59元，最低估值7.07元，預估目標價為79.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.59(8.53)
|11.35
|12.7
|11.3
|最低值
|7.07(7.05)
|7.81
|7.06
|6.98
|平均值
|7.9(7.74)
|9.55
|9.99
|9.14
|中位數
|7.99(7.68)
|9.51
|9.85
|9.14
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|37.67億
|46.95億
|49.61億
|44.65億
|最低值
|33.13億
|40.25億
|43.95億
|44.65億
|平均值
|35.37億
|42.84億
|45.90億
|44.65億
|中位數
|35.68億
|42.76億
|45.68億
|44.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.75
|-5.11
|4.91
|10.11
|7.05
|營業收入
|10.28億
|8.55億
|18.62億
|31.97億
|28.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Matador資源(MTDR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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