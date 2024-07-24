盤後速報 - 大汽電(8931)次交易(25)日除息2.1元，參考價50.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
大汽電(8931-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
首日參考價為50.8元，相較今日收盤價52.90元，息值合計為2.1元，股息殖利率3.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|52.90
|2.1
|3.97%
|0.0
|2023/06/27
|64.6
|2.5
|3.87%
|0.0
|2022/07/21
|29.95
|1.5
|5.01%
|0.0
|2021/08/12
|30.65
|1.4
|4.57%
|0.0
|2020/07/15
|28.9
|1.1
|3.81%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 全國(9937)次交易(25)日除息2.1元，參考價63.9元
- 盤後速報 - 新保(9925)次交易(25)日除息2元，參考價40.5元
- 盤後速報 - 金益鼎(8390)次交易(25)日除息2.2元，參考價68.8元
- 盤後速報 - 元太(8069)次交易(25)日除息4.49元，參考價250.01元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇