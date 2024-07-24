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鉅亨速報

盤後速報 - 大汽電(8931)次交易(25)日除息2.1元，參考價50.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

大汽電(8931-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

首日參考價為50.8元，相較今日收盤價52.90元，息值合計為2.1元，股息殖利率3.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 52.90 2.1 3.97% 0.0
2023/06/27 64.6 2.5 3.87% 0.0
2022/07/21 29.95 1.5 5.01% 0.0
2021/08/12 30.65 1.4 4.57% 0.0
2020/07/15 28.9 1.1 3.81% 0.0

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