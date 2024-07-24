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鉅亨速報

盤後速報 - 第一保(2852)次交易(25)日除息1.13元，參考價23.32元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

第一保(2852-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.13元。

首日參考價為23.32元，相較今日收盤價24.45元，息值合計為1.13元，股息殖利率4.62%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 24.45 1.13 4.62% 0.0
2023/07/24 16.6 0.72 4.34% 0.0
2022/07/25 15.8 1.21 7.66% 0.0
2021/09/13 13.5 0.35 2.59% 0.0
2020/07/27 14.2 0.96 6.76% 0.0

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