盤後速報 - 第一保(2852)次交易(25)日除息1.13元，參考價23.32元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
第一保(2852-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.13元。
首日參考價為23.32元，相較今日收盤價24.45元，息值合計為1.13元，股息殖利率4.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|24.45
|1.13
|4.62%
|0.0
|2023/07/24
|16.6
|0.72
|4.34%
|0.0
|2022/07/25
|15.8
|1.21
|7.66%
|0.0
|2021/09/13
|13.5
|0.35
|2.59%
|0.0
|2020/07/27
|14.2
|0.96
|6.76%
|0.0
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