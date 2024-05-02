【量大強漲股整理】台股震盪回檔，520仍有行情可期嗎，主流股該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-05-02 16:54

加權指數，今日開低走低，終場下跌 174.16 點，收在 20222.44 點，成交量 3888 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 180.8 億，投信買超 54.27 億，自營商賣超 23.82 億，三大法人合計賣超 150.35 億，其中，投信連 14 買，累計 513.02 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.23%，標普 500 指數下跌 0.34%，納指下跌 0.33%，費半下跌 3.54%，聯準會週三公布利率決定，將基準利率維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，連續第六次例會保持利率穩定，同時也宣布，將於六月份開始放慢縮表的速度，目前每月減持 600 億美元公債的上限，將放慢至 250 億美元，芝商所 FedWatch 工具顯示，6 月維持利率不變的機率高達 90.8%，降息 1 碼的機率僅為 9.2%，激勵道瓊指數收紅，不過全球第三大伺服器廠 (SMCI-US) 美超微電腦，第三財季 (截止至 3 月 31 日) 營收低於華爾街預期，股價狂瀉 14.03%，更讓費城半導體指數走弱，台股受美國科技股回檔拖累，今日開低震盪走低，終場下跌 174.16 點，收在 20222.44 點，雖然今日收黑 K 棒，但守穩在 5 日均線之上，加上投信連 14 買，買超逾 513.02 億，台股多頭格局不變，消息面，政府三大退休基金收益大豐收，今年首季合計大賺 6088 億元，3 月進帳 2956 億元，其中，勞動基金首季大賺 4949 億元，創同期新高，3 月收益 2422 億元，也創單月新高，更強化了台股基本面的信心。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，股價開低走低，終場下跌 18 元，收在 772 元，美國為了加強半導體製造在地化，推動晶片法案補助各晶圓大廠，但各廠商卻接連出現人才不足，延後建廠時程與量產時間等問題，美國廠採用 4 奈米，量產時間從 2024 年底延至 2025 年上半年，二廠跟著延後，採用 2 奈米預計 2028 年量產，第三廠量產時間尚未確定，但確定採用 2 奈米或更先進的製程；(2317-TW) 鴻海，股價開低震盪，終場下跌 2 元，收在 154 元，企業旗下 (2258-TW) 鴻華先進，將在高雄打造一座先進的電動車生產基地和自駕車測試場域，預計在 2025 年完工，新廠初期產能預計每年可達 500 輛，到 2028 年預計擴大至年產 1000 輛，除了滿足國內市場的需求，這座新廠也將成為台灣電動巴士產業的重要指標；(2454-TW) 聯發科，股價開低走高，終場上漲 8 元，收在 1000 元，重回千元大關，企業宣布將於 5 月 7 日在中國深圳舉辦天璣開發者大會 MDDC 2024，會中將同步發表新款旗艦行動平台「天璣 9300+」，定位為旗艦 5G 生成式 AI 行動處理器，應該會由 vivo X100s 新機率先搭載。

在 4 月 3 日大地震後，台灣住宅結構安全引起社會高度關注，台北市長蔣萬安 4 月 8 日宣布北市將進入「大都更時代」，內政部長林右昌 4 月 15 日也表示將修正《都市更新條例》，政府落實居住安全的政策，讓市場再度聚焦於營建股；(2501-TW) 國建，上漲 2.09%，受惠去年新案持續交屋入帳，第一季營收達 70.56 億元創下同期新高，EPS 0.47 元，比去年同期激增 2.9 倍。今年推案目標七案連發，達 583 億元，完工量可望超過 327 億元，挑戰歷年最大量；(2505-TW) 國揚，股價亮燈漲停，企業順利取得高雄市政府商三 A、B 基地最優申請人資格，將投資 188 億元建造商辦大樓，未來將可陸續認列營收。

歷經六年的開發建造，大彰化東南及西南第一階段離岸風場在 4 月 25 日完工併網，這不僅是亞太規模最大，也是國內首個完工含有國產化成分的離岸風場，根據台灣經濟研究院統計，風場已為台灣創造新台幣 5230 億經濟價值，台股相關供應鏈可望持續受惠；(9958-TW) 世紀鋼，上漲 2.91%，(2072-TW) 世紀風電，上漲 2.6%，董事長賴文祥透露，由於大膽投資百億建廠，離岸風電水下基礎（jacket 及基樁）設施已經滿手訂單，未來每年做 300 億元訂單不是夢，接單能見度看到 2028、2029 年，未來也會放眼亞太市場布局。

中國文旅部副部長饒權表示，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊，中國移民管理局也跟進宣布自 5 月 6 日起出台便民利企出入境管理 6 項政策措施，先開放 20 個試點城市辦理補發赴台證，可全程網辦，飯店族可望全面受惠，(2705-TW) 六福，上漲 3.33%，(2739-TW) 寒舍，股價亮燈漲停，受惠國際商旅回流，加上內需餐飲暢旺，3 月合併營收 4.59 億元、月增 8.57％、年增 21.04％，創下同期新高，展望第二季，跨境旅遊回溫，加上國際展會持續復辦，入台國際商旅增加，加上清明、母親節與端午節等節慶帶動聚餐商機，第二季營收可望再度成長。

(2330-TW) 台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件（CPO）之中，矽光子族群有望迎來動能，(2345-TW) 智邦，上漲 1.63%，年初因 HBM 供料不順，出貨動能受限，但 3 月起供料狀況已逐步緩解，預計第 2 季開始，400GbE 交換器將會明顯成長，下半年也開始進入 800GbE 交換器升級週期，再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾供應鏈，法人預估，第二季營收約為 200 億元，可季增 5%-10%；(3234-TW) 光環，上漲 1.2%，再度創下波段新高，先前已透過 200G 及 400G 高速可插拔式光收發模組，切入資料中心供應鏈，隨著 AI 及雲端應用需求爆發，超大規模資料中心啓動規格升級，800G 加快進入市場，未來營收動能可期。

散熱股繼續走高向上，領先預告分享的 (6230-TW) 尼得科超眾，盤中大漲逾 + 9%，再創下波段新高，來到 356 元大關。從 276.5=>356 整整大漲了 + 28.7%

主要是因為母公司 (6594-JP) Nidec，接獲北美 AI 伺服器製造商 (SMCI-US) 美超微的水冷散熱模組大單，未來將增加伺服器水冷模組 CDU 產能 10 倍，(6230-TW) 尼得科超眾，主要產品水冷板和鰭片已進入打樣階段，最快將在今年底開始量產，若後續接單順利，有望帶動整體營運。

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台股震盪回檔之下

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師