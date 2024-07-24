盤後速報 - 太子(2511)次交易(25)日除息0.36元，參考價12.34元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
太子(2511-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.36元。
首日參考價為12.34元，相較今日收盤價12.70元，息值合計為0.36元，股息殖利率2.83%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|12.70
|0.36
|2.83%
|0.0
|2023/07/27
|11.95
|0.5
|4.18%
|0.0
|2022/07/28
|11.85
|0.5
|4.22%
|0.0
|2021/08/24
|12.8
|0.4
|3.13%
|0.0
|2020/07/30
|10.2
|0.5
|4.9%
|0.0
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