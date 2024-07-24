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鉅亨速報

盤後速報 - 太子(2511)次交易(25)日除息0.36元，參考價12.34元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

太子(2511-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.36元。

首日參考價為12.34元，相較今日收盤價12.70元，息值合計為0.36元，股息殖利率2.83%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 12.70 0.36 2.83% 0.0
2023/07/27 11.95 0.5 4.18% 0.0
2022/07/28 11.85 0.5 4.22% 0.0
2021/08/24 12.8 0.4 3.13% 0.0
2020/07/30 10.2 0.5 4.9% 0.0

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