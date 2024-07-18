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鉅亨速報

盤後速報 - 第一保(2852)下週(7月25日)除息1.13元，預估參考價23.57元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

第一保(2852-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.13元。

以今日(7月18日)收盤價24.70元計算，預估參考價為23.57元，息值合計為1.13元，股息殖利率4.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

第一保(2852-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為財產保險。近5日股價上漲0.41%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 24.70 1.13 4.57% 0.0
2023/07/24 16.6 0.72 4.34% 0.0
2022/07/25 15.8 1.21 7.66% 0.0
2021/09/13 13.5 0.35 2.59% 0.0
2020/07/27 14.2 0.96 6.76% 0.0

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