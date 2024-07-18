盤後速報 - 第一保(2852)下週(7月25日)除息1.13元，預估參考價23.57元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
第一保(2852-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.13元。
以今日(7月18日)收盤價24.70元計算，預估參考價為23.57元，息值合計為1.13元，股息殖利率4.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
第一保(2852-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為財產保險。近5日股價上漲0.41%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|24.70
|1.13
|4.57%
|0.0
|2023/07/24
|16.6
|0.72
|4.34%
|0.0
|2022/07/25
|15.8
|1.21
|7.66%
|0.0
|2021/09/13
|13.5
|0.35
|2.59%
|0.0
|2020/07/27
|14.2
|0.96
|6.76%
|0.0
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