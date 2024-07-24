盤後速報 - 佳世達(2352)次交易(25)日除息1.2元，參考價36.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
佳世達(2352-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為36.6元，相較今日收盤價37.80元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.17%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|37.80
|1.2
|3.17%
|0.0
|2023/07/20
|59.7
|2.0
|3.35%
|0.0
|2022/07/28
|30.6
|2.5
|8.17%
|0.0
|2021/07/22
|30.35
|1.5
|4.94%
|0.0
|2020/07/23
|18.55
|0.75
|4.04%
|0.0
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