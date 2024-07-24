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鉅亨速報

盤後速報 - 佳世達(2352)次交易(25)日除息1.2元，參考價36.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

佳世達(2352-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為36.6元，相較今日收盤價37.80元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.17%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 37.80 1.2 3.17% 0.0
2023/07/20 59.7 2.0 3.35% 0.0
2022/07/28 30.6 2.5 8.17% 0.0
2021/07/22 30.35 1.5 4.94% 0.0
2020/07/23 18.55 0.75 4.04% 0.0

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