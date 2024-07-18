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鉅亨速報

盤後速報 - 佳世達(2352)下週(7月25日)除息1.2元，預估參考價38.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

佳世達(2352-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月18日)收盤價39.20元計算，預估參考價為38.0元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

佳世達(2352-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為液晶顯示器產品。投影機產品。醫療服務。近5日股價上漲2.37%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 39.20 1.2 3.06% 0.0
2023/07/20 59.7 2.0 3.35% 0.0
2022/07/28 30.6 2.5 8.17% 0.0
2021/07/22 30.35 1.5 4.94% 0.0
2020/07/23 18.55 0.75 4.04% 0.0

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集中市場加權指數22869.26-2.26%
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