盤後速報 - 佳世達(2352)下週(7月25日)除息1.2元，預估參考價38.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
佳世達(2352-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月18日)收盤價39.20元計算，預估參考價為38.0元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳世達(2352-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為液晶顯示器產品。投影機產品。醫療服務。近5日股價上漲2.37%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|39.20
|1.2
|3.06%
|0.0
|2023/07/20
|59.7
|2.0
|3.35%
|0.0
|2022/07/28
|30.6
|2.5
|8.17%
|0.0
|2021/07/22
|30.35
|1.5
|4.94%
|0.0
|2020/07/23
|18.55
|0.75
|4.04%
|0.0
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