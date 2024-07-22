明基佳世達COMPUTEX展會成功續證ISO 20121 成全球首家企業

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-22 20:32

佳世達 (2352-TW) 宣布，集團在 2024 年台北國際電腦展 COMPUTEX 展覽盛會中，遵循國際 ISO 20121 永續性活動管理系統，設定 21 項 ESG 永續目標，在展會後全數達標並通過第三方專業驗證，繼去年首次取證後，成為全球第一與唯一在 COMPUTEX 成功續證的集團。

明基佳世達集團總經理黃漢州表示，今年除了集結 20 家集團企業展示 AI 戰力以外，更致力協助客戶綠色轉型、並展現落實永續展會的實踐力，永續是不斷累積與修正的過程，持續追求卓越，落地永續行動，期待和永續夥伴共同打造可長可久的綠色價值鏈。

明基佳世達集團以「共創共好永續抵佳」的永續精神策劃綠色展會，2023 年已打造零廢棄展會，2024 年進一步挑戰創新，從源頭設計著手，成功再減碳 15%，展後並將會場木材捐贈校園課程與國際教育博覽會運用，持續傳達永續理念。

佳世達今年制訂 ISO 20121 驗證 21 項目標全數達標，不僅較去年的 15 項增加，並強化了社會面目標增至 10 項，整合 20 家集團大艦隊夥伴共同推動永續行動，展示超過 50% 的 AI 綠色智慧解決方案；治理面和大艦隊夥伴共創經濟價值，80% 採購台灣在地建材等。