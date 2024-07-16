邁達特成為Red Hat台灣總代理商 攜手搶攻開源軟體市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-16 17:57

佳世達 (2352-TW) 旗下 MetaAge 邁達特 (6112-TW) 宣布，即日起正式成為 Red Hat 台灣區總代理商，將投入更多業務及技術資源，深耕 Red Hat 三大產品線 Enterprise Linux、OpenShift 與 Ansible Automation Platform，並結合綿密的經銷體系，與 Red Hat 攜手搶攻開源軟體商機。

邁達特表示，公司深耕 Red Hat 長達十年以上，且長期佈局混合架構之推行，當前企業 IT 陸續轉型成「多點多雲」之混合架構，雲地整合、多雲、混合雲部署等高技術服務需求有增無減，而開源軟體可在混合 IT 環境隨處運行應用程式的特性，協助企業加速邁向混合雲。

邁達特總經理楊敦凱表示，為適應全球經濟環境與商業市場快速變動，採用雲原生的應用程式已成企業主流，且「創新」與「彈性」已被視為企業在產業中勝出的二大關鍵。具備高靈活性、可跨環境運行的開源軟體，可為企業提供創新的重要動能。

楊敦凱也強調，Red Hat 已為微服務、容器化和 DevOps 等技術奠定關鍵基礎，邁達特除了將持續深化 Red Hat 的技術應用，更將橫向整合既有代理之 Dell Technologies、Pure Storage、Microsoft 和 Veeam 等廠牌的技術與服務量能，為企業提供最前沿的 IT 整合應用。