盤後速報 - 中鋼(2002)下週(7月25日)除息0.35元，預估參考價23.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
中鋼(2002-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
以今日(7月18日)收盤價23.50元計算，預估參考價為23.15元，息值合計為0.35元，股息殖利率1.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
中鋼(2002-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼品設計製造買賣儲運及其他相關業務(含輕金屬,尖端材料)。鋼廠之籌建。鋼鐵及相關工業之工程顧問管理諮詢。近5日股價上漲1.3%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|23.50
|0.35
|1.49%
|0.0
|2023/07/26
|29.35
|1.0
|3.41%
|0.0
|2022/07/26
|31.3
|3.1
|9.9%
|0.0
|2021/08/31
|37.5
|0.3
|0.0%
|0.0
|2020/07/24
|20.7
|0.5
|0.0%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 佳世達(2352)下週(7月25日)除息1.2元，預估參考價38.0元
- 盤後速報 - 中鴻(2014)下週(7月25日)除息0.1元，預估參考價22.15元
- 盤後速報 - 中化(1701)下週(7月25日)除息0.5元，預估參考價22.05元
- 盤後速報 - 樂事綠能(1529)下週(7月25日)除權息0.6元，預估參考價34.56元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇