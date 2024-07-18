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鉅亨速報

盤後速報 - 中鋼(2002)下週(7月25日)除息0.35元，預估參考價23.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

中鋼(2002-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

以今日(7月18日)收盤價23.50元計算，預估參考價為23.15元，息值合計為0.35元，股息殖利率1.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

中鋼(2002-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼品設計製造買賣儲運及其他相關業務(含輕金屬,尖端材料)。鋼廠之籌建。鋼鐵及相關工業之工程顧問管理諮詢。近5日股價上漲1.3%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 23.50 0.35 1.49% 0.0
2023/07/26 29.35 1.0 3.41% 0.0
2022/07/26 31.3 3.1 9.9% 0.0
2021/08/31 37.5 0.3 0.0% 0.0
2020/07/24 20.7 0.5 0.0% 0.0

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