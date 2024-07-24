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鉅亨速報

盤後速報 - 中化(1701)次交易(25)日除息0.5元，參考價22.05元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

中化(1701-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為22.05元，相較今日收盤價22.55元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.22%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 22.55 0.50003 2.22% 0.0
2023/07/25 25.25 0.8 3.17% 0.0
2022/07/25 22.0 0.9 4.09% 0.0
2021/07/23 25.15 1.0 3.98% 0.0
2020/07/23 24.5 0.8 3.27% 0.0

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