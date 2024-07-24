盤後速報 - 樂事綠能(1529)次交易(25)日除權息0.6元，參考價36.02元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
樂事綠能(1529-TW)次交易(25)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利0.3元，合計股利0.6元。
首日參考價為36.02元，相較今日收盤價37.40元，權息值合計為1.38元，股息殖利率0.8%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|37.40
|0.3
|0.8%
|0.3
|2023/07/27
|40.1
|0.25
|0.62%
|0.35000000000000003
|2022/09/07
|18.65
|0.2
|1.07%
|0.7
|2021/07/15
|18.65
|0.5
|2.68%
|0.0
|2020/07/23
|17.2
|0.5
|2.91%
|0.0
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