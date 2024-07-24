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鉅亨速報

盤後速報 - 樂事綠能(1529)次交易(25)日除權息0.6元，參考價36.02元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

樂事綠能(1529-TW)次交易(25)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利0.3元，合計股利0.6元。

首日參考價為36.02元，相較今日收盤價37.40元，權息值合計為1.38元，股息殖利率0.8%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 37.40 0.3 0.8% 0.3
2023/07/27 40.1 0.25 0.62% 0.35000000000000003
2022/09/07 18.65 0.2 1.07% 0.7
2021/07/15 18.65 0.5 2.68% 0.0
2020/07/23 17.2 0.5 2.91% 0.0

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