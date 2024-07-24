盤後速報 - 台達化(1309)次交易(25)日除息0.3元，參考價18.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
台達化(1309-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為18.85元，相較今日收盤價19.15元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.57%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|19.15
|0.3
|1.57%
|0.0
|2023/07/27
|19.75
|0.5
|2.53%
|0.0
|2022/07/28
|27.95
|2.0
|7.16%
|0.5
|2021/09/02
|44.95
|2.0
|4.45%
|1.0
|2020/07/23
|16.2
|0.3
|1.85%
|0.3
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