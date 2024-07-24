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鉅亨速報

盤後速報 - 台達化(1309)次交易(25)日除息0.3元，參考價18.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

台達化(1309-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為18.85元，相較今日收盤價19.15元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.57%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 19.15 0.3 1.57% 0.0
2023/07/27 19.75 0.5 2.53% 0.0
2022/07/28 27.95 2.0 7.16% 0.5
2021/09/02 44.95 2.0 4.45% 1.0
2020/07/23 16.2 0.3 1.85% 0.3

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