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鉅亨速報

盤後速報 - 亞聚(1308)次交易(25)日除息0.45元，參考價19.25元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

亞聚(1308-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.45元。

首日參考價為19.25元，相較今日收盤價19.70元，息值合計為0.45元，股息殖利率2.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 19.70 0.45 2.28% 0.0
2023/07/27 26.6 1.2 4.51% 0.0
2022/07/28 29.05 3.0 10.33% 0.0
2021/09/02 37.0 1.2 3.24% 0.2
2020/07/23 19.6 0.6 3.06% 0.5

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