盤後速報 - 亞聚(1308)次交易(25)日除息0.45元，參考價19.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
亞聚(1308-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.45元。
首日參考價為19.25元，相較今日收盤價19.70元，息值合計為0.45元，股息殖利率2.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|19.70
|0.45
|2.28%
|0.0
|2023/07/27
|26.6
|1.2
|4.51%
|0.0
|2022/07/28
|29.05
|3.0
|10.33%
|0.0
|2021/09/02
|37.0
|1.2
|3.24%
|0.2
|2020/07/23
|19.6
|0.6
|3.06%
|0.5
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