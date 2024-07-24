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鉅亨速報

盤後速報 - 嘉裕(1417)次交易(25)日除息0.2元，參考價11.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

嘉裕(1417-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為11.2元，相較今日收盤價11.40元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.75%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 11.40 0.2 1.75% 0.0
2023/07/27 13.4 0.37 2.76% 0.0
2022/07/21 10.35 0.35 3.38% 0.0
2021/08/05 15.0 0.3 2.0% 0.0
2020/07/10 10.95 0.5 4.57% 0.0

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