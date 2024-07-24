盤後速報 - 嘉裕(1417)次交易(25)日除息0.2元，參考價11.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
嘉裕(1417-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為11.2元，相較今日收盤價11.40元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.75%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|11.40
|0.2
|1.75%
|0.0
|2023/07/27
|13.4
|0.37
|2.76%
|0.0
|2022/07/21
|10.35
|0.35
|3.38%
|0.0
|2021/08/05
|15.0
|0.3
|2.0%
|0.0
|2020/07/10
|10.95
|0.5
|4.57%
|0.0
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