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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2%，總成交額7.09億

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:04

台股今日塑膠工業類股表現強勁，28日10:04相關指數上漲2%，總成交額7.09億元，大盤占比0.42%。

該產業上漲家數17、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股台達化(1309-TW)28日10:04股價上漲0.25元，報17.8元，漲幅1.42%。

塑膠工業近5日下跌4.2%，集中市場加權指數下跌2.14%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -4.2% -2.14%
近一月 -9.91% +5.06%
近三月 -11.44% +13.4%
近六月 -23.25% +28.03%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23098.250.84%
台達化17.650.57%

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