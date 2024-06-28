盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2%，總成交額7.09億
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:04
台股今日塑膠工業類股表現強勁，28日10:04相關指數上漲2%，總成交額7.09億元，大盤占比0.42%。
該產業上漲家數17、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股台達化(1309-TW)28日10:04股價上漲0.25元，報17.8元，漲幅1.42%。
塑膠工業近5日下跌4.2%，集中市場加權指數下跌2.14%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.2%
|-2.14%
|近一月
|-9.91%
|+5.06%
|近三月
|-11.44%
|+13.4%
|近六月
|-23.25%
|+28.03%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 德微(3675)大漲7.07%，報348.5元
- 盤中速報 - 謚源(2235)急拉3.03%報53.2元，成交30張
- 盤中速報 - 勝昱(4304)大漲9.02%，報8.7元
- 盤中速報 - 中福(1435)急拉4.86%報48.6元，成交6張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇