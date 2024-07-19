盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅1.95%，總成交額19.44億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:19
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，19日10:19相關指數下跌1.95%，總成交額19.44億元，大盤占比0.9%。
該產業上漲家數0、下跌家數20、平盤家數1。領跌個股台達化(1309-TW)19日10:19股價下跌0.9元，報18.9元，跌幅4.55%。
塑膠工業近5日上漲5.56%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+5.56%
|-4.07%
|近一月
|+1.27%
|+2.82%
|近三月
|-6.39%
|+15.26%
|近六月
|-10.83%
|+35.82%
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