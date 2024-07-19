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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅1.95%，總成交額19.44億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:19

台股今日塑膠工業類股表現疲軟，19日10:19相關指數下跌1.95%，總成交額19.44億元，大盤占比0.9%。

該產業上漲家數0、下跌家數20、平盤家數1。領跌個股台達化(1309-TW)19日10:19股價下跌0.9元，報18.9元，跌幅4.55%。

塑膠工業近5日上漲5.56%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 +5.56% -4.07%
近一月 +1.27% +2.82%
近三月 -6.39% +15.26%
近六月 -10.83% +35.82%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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台達化19-4.04%

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